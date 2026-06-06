Турчин проводит в Минске встречу с министром внешней торговли ОАЭ

«Объединенные Арабские Эмираты — наши друзья на протяжении долгих лет. И мы, конечно, с тревогой наблюдаем за ситуацией на Ближнем Востоке и хотели бы, чтобы этот конфликт быстрее завершился и жизнь вернулась в привычное русло», — сказал премьер.
Турчин отметил, что министр внешней торговли ОАЭ уже несколько дней находится в Беларуси с визитом.
«Вы два дня плотно работаете в нашей стране. Есть целый ряд предложений. На территории непосредственно города Минска реализовали с помощью инвесторов из вашей страны целый ряд знаковых проектов. Я уверен, что у нас есть большое поле для дальнейших взаимных действий», — сказал он.
Глава белорусского правительства также напомнил, что в прошлый визит министра в Беларусь был подписан целый ряд важных документов между Беларусью и ОАЭ, которые «дадут еще более мощный импульс для усиления торгово-экономических отношений».
«С вашей помощью мы придем уже к целому ряду практических реализаций наших наработок в различных сферах», — добавил Турчин.