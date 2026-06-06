Турчин проводит в Минске встречу с министром внешней торговли ОАЭ

«Объединенные Арабские Эмираты — наши друзья на протяжении долгих лет. И мы, конечно, с тревогой наблюдаем за ситуацией на Ближнем Востоке и хотели бы, чтобы этот конфликт быстрее завершился и жизнь вернулась в привычное русло», — сказал премьер.