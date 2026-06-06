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Турчин проводит в Минске встречу с министром внешней торговли ОАЭ

МИНСК, 6 июн — Sputnik. Глава белорусского правительства Александр Турчин проводит в Минске встречу с министром внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани бен Ахмедом аль-Зеюди, сообщила пресс-служба Совмина.

Источник: Telegram / Правительство Беларуси

«Объединенные Арабские Эмираты — наши друзья на протяжении долгих лет. И мы, конечно, с тревогой наблюдаем за ситуацией на Ближнем Востоке и хотели бы, чтобы этот конфликт быстрее завершился и жизнь вернулась в привычное русло», — сказал премьер.

Турчин отметил, что министр внешней торговли ОАЭ уже несколько дней находится в Беларуси с визитом.

«Вы два дня плотно работаете в нашей стране. Есть целый ряд предложений. На территории непосредственно города Минска реализовали с помощью инвесторов из вашей страны целый ряд знаковых проектов. Я уверен, что у нас есть большое поле для дальнейших взаимных действий», — сказал он.

Глава белорусского правительства также напомнил, что в прошлый визит министра в Беларусь был подписан целый ряд важных документов между Беларусью и ОАЭ, которые «дадут еще более мощный импульс для усиления торгово-экономических отношений».

«С вашей помощью мы придем уже к целому ряду практических реализаций наших наработок в различных сферах», — добавил Турчин.

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