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Захарова опровергла слухи об отставке Лаврова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла информацию о предстоящей отставке главы ведомства Сергея Лаврова.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опровергла информацию о предстоящей отставке главы ведомства Сергея Лаврова. Об этом она сообщила телеканалу «360.ru».

«Великий дипломат и руководитель, работает на благо своей страны. И делает свое дело так, что даже враги обзавидовались. Не надо идти на поводу у недругов и читать такое», — заявила Захарова.

Она не уточнила, в каких именно источниках появились соответствующие сообщения.

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