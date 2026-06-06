Захарова опровергла слухи об отставке Лаврова

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опровергла информацию о предстоящей отставке главы ведомства Сергея Лаврова. Об этом она сообщила телеканалу «360.ru».
«Великий дипломат и руководитель, работает на благо своей страны. И делает свое дело так, что даже враги обзавидовались. Не надо идти на поводу у недругов и читать такое», — заявила Захарова.
Она не уточнила, в каких именно источниках появились соответствующие сообщения.
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