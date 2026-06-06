Власти Крыма заявили о состоянии Зеленского в $5 млрд

«Я очень хорошо знаю эту команду, очень хорошо знаю личность Зеленского — судьба сводила. Это богатейший человек сегодня, не только на территории Украины, но и в Европе, наверное. По инсайдерской информации, порядка $5 млрд его личное состояние на сегодня. Ну и дальше по миллиардам вниз — его ближайшего окружения, которые кто в Израиле, кто еще где прячутся. Это богатые, состоятельные люди», — сообщил Константинов.