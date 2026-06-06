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Власти Крыма заявили о состоянии Зеленского в $5 млрд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Личное состояние Владимира Зеленского по инсайдерской информации оценено почти в $5 млрд, неофициально он считается самым богатым человеком на территории Украины и одним из самых состоятельных в Европе. Об этом сообщил в интервью ТАСС на площадке Петербургского международного экономического форума председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

Источник: Reuters

«Я очень хорошо знаю эту команду, очень хорошо знаю личность Зеленского — судьба сводила. Это богатейший человек сегодня, не только на территории Украины, но и в Европе, наверное. По инсайдерской информации, порядка $5 млрд его личное состояние на сегодня. Ну и дальше по миллиардам вниз — его ближайшего окружения, которые кто в Израиле, кто еще где прячутся. Это богатые, состоятельные люди», — сообщил Константинов.

Как следует из декларации об имуществе за 2025 год, с которой ознакомился ТАСС, общая сумма средств семьи Зеленского превышает $1 млн, в том числе $595 тыс. наличными. Остальные средства распределены по счетам в различных банках, включая банк в Цюрихе, где хранятся €346 483.

О форуме.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.

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