Власти Крыма заявили о состоянии Зеленского в $5 млрд

«Я очень хорошо знаю эту команду, очень хорошо знаю личность Зеленского — судьба сводила. Это богатейший человек сегодня, не только на территории Украины, но и в Европе, наверное. По инсайдерской информации, порядка $5 млрд его личное состояние на сегодня. Ну и дальше по миллиардам вниз — его ближайшего окружения, которые кто в Израиле, кто еще где прячутся. Это богатые, состоятельные люди», — сообщил Константинов.
Как следует из декларации об имуществе за 2025 год, с которой ознакомился ТАСС, общая сумма средств семьи Зеленского превышает $1 млн, в том числе $595 тыс. наличными. Остальные средства распределены по счетам в различных банках, включая банк в Цюрихе, где хранятся €346 483.
О форуме.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.