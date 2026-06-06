Оверчук назвал СНГ, ЕАЭС и СГ перспективными форматами

«Помимо СНГ, конечно же, основной формат, который у нас сегодня развивается, это Евразийский экономический союз, который объединяет сегодня пять стран, договорившихся об общих правилах, связанных с таможенным оформлением… Наиболее продвинутым интеграционным форматом на территории постсоветского пространства является Союзное государство России и Беларуси», — сказал Оверчук «Ленте.ру».