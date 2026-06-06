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Оверчук назвал СНГ, ЕАЭС и СГ перспективными форматами

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Содружество Независимых Государственных (СНГ), Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Союзное государство (СГ) России и Белоруссии являются перспективными на постсоветском пространстве, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

Источник: © РИА Новости

«Помимо СНГ, конечно же, основной формат, который у нас сегодня развивается, это Евразийский экономический союз, который объединяет сегодня пять стран, договорившихся об общих правилах, связанных с таможенным оформлением… Наиболее продвинутым интеграционным форматом на территории постсоветского пространства является Союзное государство России и Беларуси», — сказал Оверчук «Ленте.ру».

Он отметил, что СНГ является важнейшим и историческим форматом, где «наиболее широкое» количество стран постсоветского пространства сотрудничают в сфере экономики, обороны и образования. Кроме того, организация подразумевает развитие сотрудничества в развитии транспортной коммуникации.

По словам Оверчука, ЕАЭС является важным экономическим объединением, где между пятью странами — Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения — реализуются четыре главные экономические свободы передвижения: товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Он подчеркнул, что СГ России и Белоруссии реализует интеграцию по формуле «два государства, одна экономика», где развивается ряд кооперационных проектов.

«Мы делаем все для того, чтобы наши рынки были открыты друг для друга», — подытожил Оверчук.

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