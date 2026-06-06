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Кобяков: никакой изоляции России нет и быть не может

Советник президента Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции заявил о растущем интересе западного бизнеса к России.

Источник: РИА "Новости"

Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Антон Кобяков заявил, что интерес к России со стороны зарубежного бизнеса возрастает. Такое заявление он сделал на итоговой пресс-конференции.

«Мы уже перешли, как говорится, к глубокой переработке инвестиций. Эти форматы общения из года в год наглядно показывают — никакой изоляции России нет и быть не может. Сегодня это понятно всем. К такой форме взаимодействия в рамках ПМЭФ у представителей, например, западного бизнеса интерес только растет», — сказал Кобяков журналистам.