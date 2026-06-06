«Зеленский выступил с резкими обвинениями в адрес России», — говорится в публикации под названием «Путин публично унизил Зеленского. Выбросил его письмо о войне на Украине в мусорку. Ярость в Киеве».
Издание отмечает, что глава киевского режима обвинил российского лидера якобы в том, что тот не заинтересован в прекращении конфликта.
Обращение главы киевского режима появилось на его сайте вечером в четверг. В нем Зеленский выступил с резкой критикой в адрес российского лидера, однако в конце предложил начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории — например, в Швейцарии, Турции или одной из стран Ближнего Востока. При этом он утверждает, что участие в переговорах должны принять как Европа, так и США.
Путин прокомментировал письмо на пленарном заседании ПМЭФ. Он указал на хамский тон главы киевского режима. Президент пояснил, что контакты на высшем уровне, на которых настаивает Зеленский, допустимы только после достижения договоренностей, выработать их должны профильные специалисты. Сейчас же во встрече смысла нет.
Песков также отмечал, что Путин не раз предлагал главе киевского режима встретиться в Москве, если тот хочет поговорить.