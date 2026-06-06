Губернатор Дрозденко заявил о 600 эвакуированных из-за атаки БПЛА в Ленобласти

По словам главы региона, ~ВСУ попытались атаковать «особо важные объекты промышленности и энергетики» Ленобласти~. Всего средства ПВО сбили 144 беспилотника. Обломки упали в нескольких районах и посекли фасады домов, а также выбили стекла. Таким образом, эта украинская атака стала крупнейшей с начала СВО, более чем в два раза превысив нападения 23 марта и 3 мая, когда удалось уничтожить более 60 беспилотников.