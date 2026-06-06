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НАТО рассматривает выделение Украине €70 млрд военной помощи

Страны Североатлантического альянса рассматривают предложение о выделении Украине военного финансирования в размере €70 млрд.

Источник: AP 2024

Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырех дипломатов НАТО. Как уточняет издание, данная инициатива может быть вынесена на рассмотрение саммита НАТО, который состоится в Анкаре в июле.

Предложение было выдвинуто Германией в прошлом месяце. Оно предусматривает создание механизма, направленного на повышение прозрачности финансирования Украины. В публикации отмечается, что это связано с недовольством ряда государств-членов альянса неравномерным распределением расходов на поддержку Киева.

«Главное — иметь твердое обязательство со стороны [саммита в Анкаре] продолжать важную поддержку Украины на устойчивой и справедливой основе», — заявил пятый собеседник издания.

Как сообщают источники Politico, обсуждаемая сумма не будет полностью сформирована из новых средств. Порядка €30 млрд могут быть выделены за счет уже согласованного Евросоюзом двухлетнего кредита Украине на €90 млрд. Еще €40 млрд предполагается предоставить в рамках двусторонних обязательств стран-союзниц.

Дипломаты уточнили, что окончательное решение пока не принято, а переговоры находятся на начальной стадии. Согласовать параметры инициативы может стать возможным на встрече министров обороны НАТО, запланированной на конец этого месяца.

Поддержка Украины станет одним из ключевых вопросов саммита НАТО 7—8 июля. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский призвал европейские государства нарастить поставки систем противовоздушной обороны, включая перехватчики зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

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