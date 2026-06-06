НАТО рассматривает выделение Украине €70 млрд военной помощи

Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырех дипломатов НАТО. Как уточняет издание, данная инициатива может быть вынесена на рассмотрение саммита НАТО, который состоится в Анкаре в июле.
Предложение было выдвинуто Германией в прошлом месяце. Оно предусматривает создание механизма, направленного на повышение прозрачности финансирования Украины. В публикации отмечается, что это связано с недовольством ряда государств-членов альянса неравномерным распределением расходов на поддержку Киева.
«Главное — иметь твердое обязательство со стороны [саммита в Анкаре] продолжать важную поддержку Украины на устойчивой и справедливой основе», — заявил пятый собеседник издания.
Как сообщают источники Politico, обсуждаемая сумма не будет полностью сформирована из новых средств. Порядка €30 млрд могут быть выделены за счет уже согласованного Евросоюзом двухлетнего кредита Украине на €90 млрд. Еще €40 млрд предполагается предоставить в рамках двусторонних обязательств стран-союзниц.
Дипломаты уточнили, что окончательное решение пока не принято, а переговоры находятся на начальной стадии. Согласовать параметры инициативы может стать возможным на встрече министров обороны НАТО, запланированной на конец этого месяца.
Поддержка Украины станет одним из ключевых вопросов саммита НАТО