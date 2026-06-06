Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инженерные подразделения Балтфлота провели учения по разминированию (фото)

Также инженерные дозоры отработали отражение нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника.

В рамках лагерного сбора инженерных подразделений Балтийского флота отработаны задачи по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов на полигоне в Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба флота.

Военнослужащие провели инженерную разведку маршрутов выдвижения боевой техники и личного состава на наличие взрывоопасных предметов, при этом применялись миноискатели «Коршун», а также защитные костюмы сапера «Сокол». Также группами разминирования с помощью минно-розыскных собак были отработаны обнаружение и обезвреживание с использованием накладных зарядов противотанковых мин, мин-сюрпризов, самодельных взрывных устройств и замаскированных растяжек.

Кроме того, инженерные дозоры отработали отражение нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника. При выполнении учебных задач были задействованы специальные роботы для проведения разведки, поиска и первичного изучения потенциально опасных объектов.

Как уточнили на Балтфлоте, к лагерному сбору на полигонах, расположенных в Калининградской области, привлечено более 300 военнослужащих и свыше 50 единиц боевой и специальной техники инженерных подразделений БФ.