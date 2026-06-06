Инженерные подразделения Балтфлота провели учения по разминированию (фото)

Военнослужащие провели инженерную разведку маршрутов выдвижения боевой техники и личного состава на наличие взрывоопасных предметов, при этом применялись миноискатели «Коршун», а также защитные костюмы сапера «Сокол». Также группами разминирования с помощью минно-розыскных собак были отработаны обнаружение и обезвреживание с использованием накладных зарядов противотанковых мин, мин-сюрпризов, самодельных взрывных устройств и замаскированных растяжек.