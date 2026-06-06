Инженерные подразделения Балтфлота провели учения по разминированию (фото)

В рамках лагерного сбора инженерных подразделений Балтийского флота отработаны задачи по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов на полигоне в Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба флота.
Военнослужащие провели инженерную разведку маршрутов выдвижения боевой техники и личного состава на наличие взрывоопасных предметов, при этом применялись миноискатели «Коршун», а также защитные костюмы сапера «Сокол». Также группами разминирования с помощью минно-розыскных собак были отработаны обнаружение и обезвреживание с использованием накладных зарядов противотанковых мин, мин-сюрпризов, самодельных взрывных устройств и замаскированных растяжек.
Кроме того, инженерные дозоры отработали отражение нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника. При выполнении учебных задач были задействованы специальные роботы для проведения разведки, поиска и первичного изучения потенциально опасных объектов.
Как уточнили на Балтфлоте, к лагерному сбору на полигонах, расположенных в Калининградской области, привлечено более 300 военнослужащих и свыше 50 единиц боевой и специальной техники инженерных подразделений БФ.