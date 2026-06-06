Делегация США впервые за 10 лет посетила ПМЭФ

«Надо отметить, что у США отношение к сотрудничеству, видимо, изменилось. И это очень важно, потому что раньше, по крайней мере, при [экс-президенте США Джо] Байдене Госдеп рассылал по всему миру директивы на запрет на участие в петербургском форуме — сказал Кобяков. — Впрочем, дело прошлое, мы на них не в обиде. Это только увеличивало интерес к форуму».