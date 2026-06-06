Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Делегация США впервые за 10 лет посетила ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум в 2026 году впервые за десятилетие принял официальную делегацию США.

Источник: Reuters

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2026 году впервые за десятилетие посетила официальная делегация США, что, по мнению организаторов, свидетельствует об изменении подхода Вашингтона к взаимодействию с Москвой. Как заявил на брифинге по итогам форума советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, отношение американской стороны к сотрудничеству претерпело трансформацию.

«Надо отметить, что у США отношение к сотрудничеству, видимо, изменилось. И это очень важно, потому что раньше, по крайней мере, при [экс-президенте США Джо] Байдене Госдеп рассылал по всему миру директивы на запрет на участие в петербургском форуме — сказал Кобяков. — Впрочем, дело прошлое, мы на них не в обиде. Это только увеличивало интерес к форуму».

Кобяков также уточнил, что глава американской делегации на ПМЭФ — председатель Комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук — младший — в ходе пленарного заседания передал президенту РФ Владимиру Путину приветствие от американского лидера Дональда Трампа. Российский президент, в свою очередь, попросил передать ответный привет.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше