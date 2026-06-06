Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2026 году впервые за десятилетие посетила официальная делегация США, что, по мнению организаторов, свидетельствует об изменении подхода Вашингтона к взаимодействию с Москвой. Как заявил на брифинге по итогам форума советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, отношение американской стороны к сотрудничеству претерпело трансформацию.
«Надо отметить, что у США отношение к сотрудничеству, видимо, изменилось. И это очень важно, потому что раньше, по крайней мере, при [экс-президенте США Джо] Байдене Госдеп рассылал по всему миру директивы на запрет на участие в петербургском форуме — сказал Кобяков. — Впрочем, дело прошлое, мы на них не в обиде. Это только увеличивало интерес к форуму».
Кобяков также уточнил, что глава американской делегации на ПМЭФ — председатель Комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук — младший — в ходе пленарного заседания передал президенту РФ Владимиру Путину приветствие от американского лидера Дональда Трампа. Российский президент, в свою очередь, попросил передать ответный привет.