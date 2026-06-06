В Крыму новому владельцу квартиры Зеленского предложили создать музей неонацизма

Ранее супруг женщины — адвокат Иван Тучков — в беседе с корреспондентом «КП-Крым» говорил, что семья была не в курсе, кому принадлежал объект: посмотрели фото, увидели обстановку внутри и решили попытать удачу на торгах. По большей степени, решение принимала супруга Ольга. Иван почти не участвовал в обсуждениях.