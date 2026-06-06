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В Крыму новому владельцу квартиры Зеленского предложили создать музей неонацизма

Изъятые у Зеленского крымские хоромы предложили превратить в музей неонацизма.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму новому владельцу квартиры Зеленского предложили создать музей неонацизма. Об этом в интервью ТАСС сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов на полях ПМЭФ-2026.

Константинов отметил, что президент незалежной, вероятно, не заметил вовремя «эту гайку» и не успел перепродать недвижимость по политическим мотивам. Теперь у нового собственника, приобретшего квартиру за 40 млн рублей, есть шанс открыть музей.

«Я надеюсь, что он сделает музей по неонацизму. Будет очень успешный музей, абсолютно убежден, что этот бренд сработает», — заявил председатель Госсовета Крыма.

Напомним, хоромы Зеленского на Южном берегу Крыма национализировали в марте 2023 года, а в октябре выставили на аукцион. Новой хозяйкой элитной недвижимости стала московская бизнес-вумен Ольга Липовецкая. Она приобрела квартиру за 44,3 млн рублей.

Ранее супруг женщины — адвокат Иван Тучков — в беседе с корреспондентом «КП-Крым» говорил, что семья была не в курсе, кому принадлежал объект: посмотрели фото, увидели обстановку внутри и решили попытать удачу на торгах. По большей степени, решение принимала супруга Ольга. Иван почти не участвовал в обсуждениях.

— На все воля божья. Я никакого отношения к этой квартире не имею, все решала супруга. Захотела и купила для личных целей. В любом случае, я за нее рад, такое везение, — отмечал Иван.

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