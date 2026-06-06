В Вене противники санкций против России вышли на митинг

«Австрия является нейтральным государством, и мы не имеем права вступать ни в какие военные союзы», — заявил один из организаторов акции Мартин Руттер, выступая перед собравшимися у ведомства канцлера. Он призвал власти к тому, чтобы политика страны соответствовала нейтральному статусу. «Нет НАТО, нет ЕС, да — австрийскому пути в условиях полного суверенитета», — заявил он, вызвав аплодисменты и одобрительный свист у собравшихся. В руках участников шествия были плакаты с критикой НАТО и антивоенными лозунгами.