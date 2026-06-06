Песков призвал не спешить с выводами в ситуации с письмом Зеленского Путину

«Это ужасное преступление. Там не было ни одного военного объекта. Даже военной машины рядом не было. Теперь уже я позвонил утром, так скажем, коллеге, который ездил в Киев. И я его спросил: Что это значит? ~Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления как убийства детей~. Он мне говорит: “У меня нет объяснений”. Больше мы не общались», — сказал Путин.