Четыре шестерки: зампредседателя КНР прибыл в Минск в редкий по символике день

«Ваш визит в нашу страну начинается с примечательной и редкой по символике даты — шестой день, шестой месяц, 2026 год, шестой день недели. Следующее такое сочетание будет только через 50 лет — в 2076 году. Весь день размышляю, сможем ли мы встретиться в эту дату с вами здесь», — сказал Снопков, видео со встречи опубликовано в Telegram-канале Совмина Беларуси.
Вице-премьер поделился мнением, что эта дата является благоприятным знаком.
«В Беларуси сегодняшний день — это день веселья, радости, хорошего настроения и начала летнего роста. В Китае шестерки означают благополучие, энергия роста, устремленность к плавному поступательному развитию», — пояснил он.
По словам Снопкова, к этим размышлениям можно относиться в шутку, но лично он воспринимает их всерьез, так как считает, что ничего не происходит в жизни случайно.