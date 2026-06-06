Четыре шестерки: зампредседателя КНР прибыл в Минск в редкий по символике день

«Ваш визит в нашу страну начинается с примечательной и редкой по символике даты — шестой день, шестой месяц, 2026 год, шестой день недели. Следующее такое сочетание будет только через 50 лет — в 2076 году. Весь день размышляю, сможем ли мы встретиться в эту дату с вами здесь», — сказал Снопков, видео со встречи опубликовано в Telegram-канале Совмина Беларуси.