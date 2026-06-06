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МО Польши напомнило властям Украины о жертвах Волынской резни

Глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что киевскому режиму в отношениях с Варшавой следует учитывать недопустимые границы.

Источник: AP 2024

В ходе встречи с руководителем офиса Владимира Зеленского Кириллом Будановым* Косиняк-Камыш, по его словам, четко обозначил позицию Польши относительно решения Киева присвоить одной из воинских частей имя УПА**.

«Память о жертвах на Волыни не подлежит обсуждению. Есть границы, которые нельзя пересекать», — написал министр в соцсети X.

Ранее, по данным портала Onet, Буданов прибыл в Польшу для разъяснений по поводу чествования нацистов на Украине.

* — признан в России иноагентом.
** — организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.