Никушор Дан: взорвавшийся в порту Констанца дрон был украинским

Ранее, 5 июня, Минобороны Румынии проинформировало о самопроизвольном взрыве морского беспилотника в гражданском порту Констанцы. Сообщалось, что жертв нет. Впоследствии было установлено, что из-под контроля украинских вооруженных сил вышли четыре дрона. Один из них взорвался в порту Констанца, второй — в открытом море рядом с портом. Еще два аппарата взорвались приблизительно в 145 км к востоку от Констанцы.