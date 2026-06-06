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Никушор Дан: взорвавшийся в порту Констанца дрон был украинским

Президент Румынии Никушор Дан подтвердил, что безэкипажный катер, взорвавшийся накануне в гражданском порту Констанцы, являлся украинским.

Источник: Freepik

Соответствующее заявление он сделал по итогам рабочего совещания в Констанце, в ходе которого был проанализирован данный инцидент и рассмотрены меры по усилению безопасности на румынском побережье Черного моря.

«Теперь ясно, это был украинский дрон, входивший в группу из четырех нагруженных взрывчаткой украинских дронов, над которыми был потерян контроль», — заявил президент.

Отвечая на вопросы журналистов, глава государства не смог объяснить, каким образом морской дрон проник в порт. По его словам, аппарат остался незамеченным, поскольку речь идет о новой технологии, созданной в ходе конфликта на Украине, которая в настоящее время только осваивается в Румынии.

Ранее, 5 июня, Минобороны Румынии проинформировало о самопроизвольном взрыве морского беспилотника в гражданском порту Констанцы. Сообщалось, что жертв нет. Впоследствии было установлено, что из-под контроля украинских вооруженных сил вышли четыре дрона. Один из них взорвался в порту Констанца, второй — в открытом море рядом с портом. Еще два аппарата взорвались приблизительно в 145 км к востоку от Констанцы.