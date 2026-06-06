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«Хвастовство, угрозы и ложь»: В Европе осудили Зеленского за содержание письма Путину

Открытое послание Владимира Зеленского президенту РФ Владимиру Путину, опубликованное в дни ПМЭФ, содержит не предложение о диалоге, а угрозу. Такое мнение выразил портал InsideOver.

Источник: Life.ru

«Открытое письмо Зеленского Путину, представленное как попытка начать переговоры, на самом деле нечто совсем иное. Это — не дипломатическая инициатива, а череда хвастовства, вызовов, оскорблений, запугиваний и лжи», — говорится в статье.

Как отмечается, письмо построено на давно знакомых тезисах: встреча без предварительной дипломатической подготовки, перемирие по всей линии фронта и обязательное участие ЕС в переговорах. Всё это Москва всегда считала неприемлемыми для себя условиями.

Ранее Владимир Зеленский в открытом письме предложил президенту России Владимиру Путину провести личную встречу, полностью прекратить боевые действия на период переговоров и обменять удерживаемых лиц по схеме «всех на всех». В Москве этот шаг назвали не имеющим реальной дипломатической силы, указав на расхождение слов с делами. А в Соединённых Штатах остались недовольны насмешками украинского лидера в адрес главы США Дональда Трампа, которые содержались в том же послании.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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