«Хвастовство, угрозы и ложь»: В Европе осудили Зеленского за содержание письма Путину

«Открытое письмо Зеленского Путину, представленное как попытка начать переговоры, на самом деле нечто совсем иное. Это — не дипломатическая инициатива, а череда хвастовства, вызовов, оскорблений, запугиваний и лжи», — говорится в статье.
Как отмечается, письмо построено на давно знакомых тезисах: встреча без предварительной дипломатической подготовки, перемирие по всей линии фронта и обязательное участие ЕС в переговорах. Всё это Москва всегда считала неприемлемыми для себя условиями.
Ранее Владимир Зеленский в открытом письме предложил президенту России Владимиру Путину провести личную встречу, полностью прекратить боевые действия на период переговоров и обменять удерживаемых лиц по схеме «всех на всех». В Москве этот шаг назвали не имеющим реальной дипломатической силы, указав на расхождение слов с делами. А в Соединённых Штатах остались недовольны насмешками украинского лидера в адрес главы США Дональда Трампа, которые содержались в том же послании.
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