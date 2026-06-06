«Хвастовство, угрозы и ложь»: В Европе осудили Зеленского за содержание письма Путину

Ранее Владимир Зеленский в открытом письме предложил президенту России Владимиру Путину провести личную встречу, полностью прекратить боевые действия на период переговоров и обменять удерживаемых лиц по схеме «всех на всех». В Москве этот шаг назвали не имеющим реальной дипломатической силы, указав на расхождение слов с делами. А в Соединённых Штатах остались недовольны насмешками украинского лидера в адрес главы США Дональда Трампа, которые содержались в том же послании.