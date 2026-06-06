На Украине бесследно исчез мобилизованный гражданин Молдавии

Отмечается, что гражданина Молдавии мобилизовали на улице сотрудники ТЦК. Он попал в распоряжение ВСУ в качестве пулеметчика. Его отправили на боевое задание, из которого он уже не вернулся. Также сообщается, что молдавский МИД не сделал ничего для того, чтобы спасти своего гражданина и запретить его отправку на поле боя.