Вооруженные силы Украины будут и дальше атаковать Запорожскую АЭС, пока России не нанесет удар по правящей элите киевского режима. Такое мнение в беседе с Lenta.ru выразил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Удары будут продолжаться, пока мы не начнем наказывать и четко объяснять, что за подобные вещи потери у противника будут намного больше. пока мы не начнем уничтожать верхушку режима Зеленского», — заявил он.
Как считает Рогов, первыми под такой удар могут попасть начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* и бывший глава СБУ страны Василий Малюк*.
Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ нарушили объявленный 5 июня режим тишины, атаковав беспилотником Запорожскую атомную электростанцию. Как заявил глава Росатома Алексей Лихачев, в результате удара пострадали три человека, двое из них в тяжелом состоянии.
* Лица, внесенные в список террористов и экстремистов в РФ.