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Хегсет в день высадки в Нормандии заявил о новом «вторжении» в Европу

Глава Пентагона назвал мигрантов представителями «враждебных идеологий». Вашингтон с момента начала нового срока Трампа регулярно критикует Европу за неспособность справиться с миграцией и борьбу с правыми силами.

Источник: РБК

Европа столкнулась со «вторжением опасных идеологий, прибывающих по морю», заявил министр обороны США Пит Хегсет в ходе выступления на мероприятии, посвященном 82-й годовщине высадки в Нормандии, когда американские и союзные войска пересекли Ла-Манш, чтобы начать освобождение Западной Европы от нацистской оккупации, передает Reuters.

«К сожалению, сегодня на разные европейские пляжи высаживаются представители разных опасных идеологий. На пляжи Испании, Италии, Греции и Болгарии прибывают лодки и люди. Когда европейские столицы предпримут что-то в ответ на это вторжение, или уже слишком поздно? Я молюсь, что нет, и верю, что это не так», — заявил Хегсет.

Агентство отмечает, что по мнению Вашингтона, Европа является регионом со слабой обороноспособностью, который не может справиться с иммиграцией, имеет ненужную бюрократию и «цензурирует» ультраправые и националистические взгляды, из-за чего правые партии не могут прийти к власти. С критикой миграционной политики выступали, в том числе, президент США Дональд Трамп, и вице-президент Джей Ди Вэнс.

По состоянию на 2025 год число мигрантов в Евросоюзе достигло 64,2 млн человек. При этом, в 2010 году их количество составляло 40 млн человек. Годовой прирост числа иностранцев, родившихся за пределами стран ЕС, в 2025 году составил 2,1 млн человек.

В начале июня переговорщики Европарламента и стран Евросоюза согласовали новые правила депортации мигрантов из ЕС. Документ разрешает отправлять не получивших убежище лиц в специальные центры за пределами объединения. Еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер заявил, что соглашение поможет ЕС вернуть контроль над теми, «кто приезжает в Европейский союз, а также над теми, кто должен его покинуть».

В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что Европе грозит уничтожение из-за миграционной и энергетической политики европейских стран. В ноябре того же года он говорил, что Европа «уже не та».

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