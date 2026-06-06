Хегсет в день высадки в Нормандии заявил о новом «вторжении» в Европу

«К сожалению, сегодня на разные европейские пляжи высаживаются представители разных опасных идеологий. На пляжи Испании, Италии, Греции и Болгарии прибывают лодки и люди. Когда европейские столицы предпримут что-то в ответ на это вторжение, или уже слишком поздно? Я молюсь, что нет, и верю, что это не так», — заявил Хегсет.