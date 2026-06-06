Еврокомиссия готовится ужесточить правила выдачи виз россиянам

В качестве аргумента авторы обращения привели статистику, согласно которой количество туристов из России, посетивших страны ЕС, сократилось с 4 млн человек в 2019 году до 565 тысяч в 2024 году. Однако уже в 2025 году ~число выданных виз увеличилось сразу на 10,2% — до 623 тысячи~. При этом больше всего разрешений на въезд выдали Франция, Италия и Испания.