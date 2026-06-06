Еврокомиссия готовится ужесточить правила выдачи виз россиянам

Еврокомиссия готовит новые визовые ограничения для россиян — их планируют ввести в 2027 году. О чем конкретно речь, на данный момент неизвестно, однако ранее в Евросоюзе уже анонсировали полный запрет на въезд для участников спецоперации на Украине. Поводом для новых мер стало письмо 11 стран, выразивших «глубокую тревогу» из-за отдыха российских туристов на европейских курортах.
Еврокомиссия планирует в 2027 году ужесточить правила выдачи шенгенских виз гражданам России виз, сообщил представитель комиссии по вопросам миграции Маркус Ламмерт.
«Мы предложим ввести ~целенаправленные ограничительные визовые меры для дальнейшего решения проблем безопасности, связанных с враждебными действиями третьих стран~ Это часть пересмотра визового кодекса в следующем году», — сказал он (цитата по Euronews).
Ламмерт добавил, что ограничение выдачи виз гражданам России «было одним из главных приоритетов комиссии» с самого начала спецоперации на Украине, за это время европейские власти «предприняли беспрецедентные действия и продолжат это делать». ~Однако он не стал раскрывать, какие именно изменения планируется ввести~.
Поводом для этого заявления стало письмо 11 стран — Латвии, Литви, Эстонии, Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши и Швеции, а также не входящих в состав ЕС Исландии и Норвегии — с призывом ужесточить визовую политику для россиян.
В качестве аргумента авторы обращения привели статистику, согласно которой количество туристов из России, посетивших страны ЕС, сократилось с 4 млн человек в 2019 году до 565 тысяч в 2024 году. Однако уже в 2025 году ~число выданных виз увеличилось сразу на 10,2% — до 623 тысячи~. При этом больше всего разрешений на въезд выдали Франция, Италия и Испания.
По данным Euronews, в 2025 году Франция предоставила россиянам чуть менее 180 000. Италия заняла второе место — немногим меньше 160 000 виз. На третьем месте расположилась Испания — чуть менее 100 000 виз.
«Вызывает глубокую тревогу тот факт, что все больше российских туристов отдыхают на европейских пляжах и курортах, в то время как ракеты и беспилотники продолжают наносить удары по Украине», — заявили в своем письме 11 стран.
Ранее в Евросоюзе уже анонсировали полный запрет на въезд для участников россиян, принимавших участие в спецоперации: по словам главы евродипломатии Каи Каллас, эту меру планируют ввести уже в июне 2026-го.
Старые ограничения.
Еще в 2022 году страны шенгенской зоны приняли множество решений, чтобы препятствовать въезду российских туристов. Так, в феврале они приостановили действия упрощенного порядка выдачи виз россиянам, а в сентябре утвердили это решение. Кроме того, Польша, Латвия, Литва и Эстония полностью запретили въезд гражданам РФ с шенгенскими визами, выданными другими странами.
А в ноябре 2025 года Евросоюз уже ужесточил правила получений россиянами разрешений на въезд — запретил, сделав лишь несколько исключений, выдачу шенгенских мультивиз, позволявших пересекать границу с ЕС более одного раза. Кроме того, для россиян ввели «более тщательную проверку» перед выдачей виз.
В заявлении Еврокомиссии такое решение обосновали тем, что украинский конфликт «существенно изменил миграционные риски и риски для безопасности, связанные с российскими заявителями на получение визы».
Из-за боевых действий ограничен и въезд россиян на Украину: после начала спецоперации Киев ввел визовый режим для граждан РФ с целью «противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности». При этом даже при наличии визы в поездке может быть отказано — окончательное решение о въезде в страну принимают сотрудники пограничной службы Украины.
6 июня министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, Киев сохранит ограничения на въезд для россиян даже после окончания конфликта. Он уточнил, что «будут применены особые ограничительные процедуры», которые используются и сейчас.
«Для нас Россия — это вражеская страна, это страна-агрессор. Гражданину России невозможно въехать в Украину без специального разрешения, визы, без верификации или фильтрации всеми нашими соответствующими службами», — пояснил он (цитата по УНИАН).