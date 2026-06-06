«Важнее пропаганда, а не мир»: В Германии увидели скрытую цель письма Зеленского Путину

Напомним, Владимир Зеленский в открытом письме, размещённом на его сайте, сначала грубо раскритиковал президента России Владимира Путина, а затем предложил провести личную встречу, на которой должны быть представители Европы и США. Экс-комик также потребовал полностью прекратить боевые действия на период переговоров и обменять удерживаемых лиц по схеме «всех на всех». В Москве этот шаг назвали не имеющим реальной дипломатической силы, указав на расхождение слов с делами. Также в Европе осудили Зеленского за подобный выпад, отметив, что реальных предложений в тексте нет. Сам Путин заявил, что письмо содержит откровенное хамство. Российский лидер считает, что подобный формат обращения не только не способствует подготовке личной встречи и переговоров, но и делает их проведение затруднительным.