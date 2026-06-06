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Песков: Путин встретился с полпредом в СЗФО Руденей

Президент России Владимир Путин завершил программу на ПМЭФ серией рабочих встреч, посвящённых будущему Санкт-Петербурга и всего макрорегиона. О содержании бесед журналистам рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Источник: Life.ru

Вечером накануне глава государства пообщался с губернатором Александром Бегловым. В центре внимания оказались самые острые темы жизни мегаполиса: состояние городского хозяйства и социальной сферы.

Утром следующего дня состоялся разговор с полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе Игорем Руденей. По словам Пескова, собеседники затронули развитие территории в более широком контексте, выйдя за границы одного субъекта.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

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