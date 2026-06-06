Путин встретился с полпредом в Северо-Западном федеральном округе

По словам господина Пескова, накануне президент обсудил развитие Санкт-Петербурга, городского хозяйства и социальной сферы на встрече с губернатором города Александром Бегловым. С господином Руденей Владимир Путин поговорил о развитии федерального округа в более широком контексте, отметил пресс-секретарь.