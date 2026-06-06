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Песков: Путин обсудил с Руденей вопросы развития Северо-Запада России

Путин провел рабочую встречу с полпредом в Северо-Западном федеральном округе РФ Руденей.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин обсудил с полпредом в Северо-Западном федеральном округе Игорем Руденей вопросы развития региона. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня Владимир Путин провел рабочую встречу с Игорем Руденей», — сообщил он.

Песков уточнил, что в ходе встречи Путин обсудил с Руденей вопросы развития федерального округа в более широком контексте. Также вчера президент РФ провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Во время контактов политик обсудили актуальные темы, касающиеся развития города, его социальной сферы и городского хозяйства.

Ранее KP.RU сообщал, что Белов рассказал Путину о главных итогах социально-экономического развития Санкт-Петербурга за последние пять лет. Губернатор назвал главными приоритетами в этой задаче инвестиции в человека, экономический рост, создание комфортной городской среды.

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