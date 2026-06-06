Песков: Путин обсудил с Руденей вопросы развития Северо-Запада России

Песков уточнил, что в ходе встречи Путин обсудил с Руденей вопросы развития федерального округа в более широком контексте. Также вчера президент РФ провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Во время контактов политик обсудили актуальные темы, касающиеся развития города, его социальной сферы и городского хозяйства.