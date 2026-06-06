Матвиенко заявила, что ЕС пока только имитирует готовность к диалогу к Россией

По ее словам, Европа до сих пор не предложила ни одного разумного варианта, который мог бы стать основой переговоров по Украине. Матвиенко отметила, что перед назначением переговорщика в ЕС сначала должны определить собственный мирный план и понять, возможны ли по нему компромиссы.