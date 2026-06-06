В Израиле опровергли сообщения о сборе разведданных о США

«Это утверждение полностью ложное. Усилия Израиля по сбору разведданных направлены против его врагов, а не союзников», — заявили в посольстве.
Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что в Пентагоне крайне обеспокоены усилением разведывательной активности Израиля в отношении США, ведомство оценило уровень угрозы шпионажа со стороны израильских спецслужб как критический. Источники канала заявили, что Израиль прилагает большие усилия по слежке за высокопоставленными американскими чиновниками для получения информации об обсуждениях и решениях команды президента США Дональда Трампа относительно конфликта на Ближнем Востоке.
Пентагон не стал комментировать данное заявление, а представитель Белого дома назвал информацию о слежке Израиля за США ложной.
В конце мая газета The New York Times со ссылкой на израильских чиновников и источники писала, что Нетаньяху после начала военной операции против Ирана рассчитывал на тесную координацию с США и поддержку со стороны президента Дональда Трампа, однако позднее оказался фактически отстранен от переговоров Вашингтона и Тегерана о перемирии.
3 июня президент США Дональд Трамп признался, что на этой неделе во время телефонного разговора действительно обругал премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Накануне Axios писал, что Трамп в беседе с Нетаньяху сказал следующее: «Ты сумасшедший. Ты бы сидел в тюрьме, если бы не я. Я спасаю твою задницу. Теперь тебя все ненавидят. Все ненавидят Израиль из-за этого».
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