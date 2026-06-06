В Израиле опровергли сообщения о сборе разведданных о США

3 июня президент США Дональд Трамп признался, что на этой неделе во время телефонного разговора действительно обругал премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Накануне Axios писал, что Трамп в беседе с Нетаньяху сказал следующее: «Ты сумасшедший. Ты бы сидел в тюрьме, если бы не я. Я спасаю твою задницу. Теперь тебя все ненавидят. Все ненавидят Израиль из-за этого».