Figaro: парад на 14 июля во Франции станет более «военным»

В этом году было решено вывести на Елисейские поля бронетехнику одновременно с вертолетами, чтобы продемонстрировать важность воздушной поддержки для наземных операций. Также впервые боевые самолеты, принимающие участие в параде, будут экипированы муляжами ракет, чтобы «произвести впечатление». В небе над Парижем пролетит пилотажная группа Patrouille de France, а также два истребителя Mirage 2000 под управлением «франко-украинских экипажей», что должно «символизировать приверженность Киеву» в конфликте против России.