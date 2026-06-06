Figaro: парад на 14 июля во Франции станет более «военным»

ПАРИЖ, 6 июня. /ТАСС/. Парад в честь Национального праздника, который отмечается во Франции 14 июля, соберет 10 тыс. военнослужащих и будет призван продемонстрировать результаты милитаризации страны. Боевым возможностям французской армии будет уделено больше внимания, сообщила газета Le Figaro.
Предстоящий парад уйдет от традиционной для мирного времени «логики лоскутного одеяла», когда демонстрируется всего понемногу, пишет издание. Согласно плану, который уже одобрил президент Франции Эмманюэль Макрон, количество военнослужащих, задействованных в параде, увеличится на 15% по сравнению с прошлым годом, количество наземной техники и авиации — на 30%.
Как отмечает газета, на земле будут точно воспроизведены пропорции артиллерийских, инженерных и вспомогательных подразделений, поддерживающих передовой блок, «как если бы солдаты боевой бригады собирались отправиться в зону боевых действий». Ожидается, что большая часть техники будет новой, за исключением некоторых образцов вроде бронетранспортеров VAB, при этом в строю не окажется танков Leclerc. Командование планирует компенсировать их отсутствие демонстрацией беспилотных аппаратов, однако от полетов небольших дронов над Елисейскими полями было решено отказаться по соображениям безопасности.
В этом году было решено вывести на Елисейские поля бронетехнику одновременно с вертолетами, чтобы продемонстрировать важность воздушной поддержки для наземных операций. Также впервые боевые самолеты, принимающие участие в параде, будут экипированы муляжами ракет, чтобы «произвести впечатление». В небе над Парижем пролетит пилотажная группа Patrouille de France, а также два истребителя Mirage 2000 под управлением «франко-украинских экипажей», что должно «символизировать приверженность Киеву» в конфликте против России.
«Мы организовали этот парад с учетом стратегической обстановки. Он должен стать для французов и наших союзников наглядным подтверждением предпринятых усилий [в области перевооружения]», — заявил газете военный губернатор Парижа генерал Лоик Мизон, отметив массовость и милитаризацию парада. Вместе с тем, по его словам, будет и сегмент, посвященный внутренней безопасности, который будет включать среди прочего возможности борьбы с крупными пожарами, а также с радиологическими, биологическими и химическими угрозами.
Точный список иностранных гостей пока не утвержден. По данным Le Figaro, приглашения были направлены 37 странам — участницам так называемой коалиции желающих, сформированной Парижем и Лондоном для координации поддержки киевского режима в конфликте против России и потенциальной отправки на Украину своего контингента после завершения боевых действий. Отдельно упоминаются имена главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главкома Объединенных сил НАТО в Европе Алексуса Гринкевича.