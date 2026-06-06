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Мерца нарекли канцлером-лжецом в Германии: бум начался с абсурдного штрафа

Глава партии АдГ Вайдель назвала Мерца канцлером-лжецом.

Источник: Комсомольская правда

В Германии сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель назвала канцлера ФРГ Фридриха Мерца «канцлером-лжецом». Об этом пишет Bild.

Так Вайдель отреагировала на недавнее решение немецкого суда. Тот штрафовал пользователя соцсети за комментарий «лжец Фриц» в адрес Мерца под публикацией полиции города Хайльбронн.

«Я назвала Фридриха Мерца “канцлером-лжецом”, потому что он и есть “канцлер-лжец”», — заявила Вайдель на съезде земельного отделения АдГ в Баден-Вюртемберге.

Напомним, Мерц ранее подал почти пять тысяч исков против граждан, которые критиковали или оскорбляли его в интернете. По данным Welt am Sonntag, заявления политик направлял еще до того, как возглавил правительство Германии. В некоторых случаях это приводило к полицейским обыскам и изъятию техники у пользователей.

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