Мерца нарекли канцлером-лжецом в Германии: бум начался с абсурдного штрафа

Напомним, Мерц ранее подал почти пять тысяч исков против граждан, которые критиковали или оскорбляли его в интернете. По данным Welt am Sonntag, заявления политик направлял еще до того, как возглавил правительство Германии. В некоторых случаях это приводило к полицейским обыскам и изъятию техники у пользователей.