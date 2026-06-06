Один человек погиб при атаке ВСУ на гражданский автомобиль в Херсонской области

Немногим ранее Филипчук сообщал, что два человека погибли и еще двое были ранены при атаках ВСУ на машины в Херсонской области. По его словам, украинские беспилотники ударили по автомобилю такси в Любимовке. Тогда погибли две женщины, а водитель получил ранения. Еще один дрон попал в другую гражданскую машину, где также пострадал водитель.