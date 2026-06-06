La Repubblica узнала о разногласиях Мелони с лидерами ЕС из-за Украины

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони не участвовала в ряде встреч европейских лидеров на фоне разногласий с Францией, Германией и Великобританией по Украине, сообщает La Repubblica.
В частности, Мелони не приехала на саммит ЕС—Балканы в Тивате, где обсуждались расширение Евросоюза, ситуация на Балканах и Украина. Она стала единственным крупным лидером ЕС, отсутствовавшим на встрече. В ней участвовали президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, глава правительства Испании Педро Санчес, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава евродипломатии Кая Каллас и председатель европейского совета Антониу Кошта.
Официально Рим объяснил отсутствие премьера затянувшейся церемонией в Реджо-ди-Калабрии, посвященной годовщине основания корпуса карабинеров. По данным газеты, Мелони должна была прибыть в Тиват уже к концу саммита, но канцелярия сообщила, что она не успевает.
La Repubblica связывает это с напряженностью в отношениях Рима с рядом европейских столиц. Италия, по данным издания, не была включена в координацию Франции, Германии и Великобритании с Украиной перед возможными переговорами с Россией и не примет участие во встрече Макрона, Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Лондоне с украинским лидером Владимиром Зеленским.
В окружении Мелони отвергают версию об изоляции, называя переговоры Парижа, Берлина и Лондона «обычным форматом E3». При этом Рим не поддерживает отправку войск на Украину, не спешит с быстрым вступлением Киева в ЕС и считает, что без США невозможно достичь соглашения с Россией.
Встреча Мелони и Макрона запланирована на 25 июня в Каннах. Участие Италии во встрече «коалиции желающих» в Париже 14 июля пока не подтверждено, отмечает издание.
Италия начала сдерживать ускоренное вступление Украины в ЕС, писала ранее на этой неделе La Repubblica.
Правая партия «Лига» вице-премьера Маттео Сальвини выступила против приема Украины, назвав его экономическим и социальным бременем для ЕС. Похожую позицию заняло движение «Пять звезд» экс-премьера Джузеппе Конте.
Министр обороны Гвидо Крозетто заявил, что членство Украины «крайне сложно» и может вызвать сельскохозяйственный кризис в странах ЕС. Глава МИД Антонио Таяни при этом заверил, что Рим поддерживает евроинтеграцию Киева, но считает приоритетом вступление в ЕС стран Западных Балкан.
Украина получила статус кандидата в 2022 году и добивается ускоренного вступления. Еврокомиссия ранее подчеркивала, что «коротких путей» в этом процессе нет.
В январе Италия исключила отправку своих войск на Украину в рамках гарантий безопасности для Киева. В Риме заявили, что гарантии безопасности должны стать частью более широкого пакета соглашений, направленных на обеспечение суверенитета и независимости Украины. Среди мер, обсуждавшихся правительством на встрече «коалиции желающих» — мониторинг прекращения огня и укрепление украинских вооруженных сил.