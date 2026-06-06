La Repubblica узнала о разногласиях Мелони с лидерами ЕС из-за Украины

La Repubblica связывает это с напряженностью в отношениях Рима с рядом европейских столиц. Италия, по данным издания, не была включена в координацию Франции, Германии и Великобритании с Украиной перед возможными переговорами с Россией и не примет участие во встрече Макрона, Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Лондоне с украинским лидером Владимиром Зеленским.