Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Вене прошёл митинг против антироссийских санкций

В Вене прошёл митинг против антироссийских санкций, а также с требованием перестать вовлекать Австрию в чужие конфликты и повлиять на агрессивную политику ЕС. Участники акции собрались около полудня и совершили шествие по центру города, сообщает РИА «Новости».

Источник: Life.ru

В рядах протестующих развевались австрийские флаги, а толпа скандировалf лозунги в поддержку нейтрального статуса страны. Один из организаторов акции Мартин Руттер выступил перед собравшимися и заверил, что у Австрии свой путь развития, и это должны хорошо уяснить в НАТО и ЕС. Он также раскритиковал слепое следование за США, напомнив, что Вашингтон выступал за санкции против энергоресурсов из РФ, а в итоге продаёт в три раза дороже россйскую нефть самим европейцам.

«Этот Европейский союз является вассалом, рабом американской политики, прежде всего, на протяжении последних десятилетий. Независимо от того, как зовут президента, там проводится американская внешняя политика», — заявил Руттер.

Это не первый митинг в Вене с подобной повесткой. В начале мая участники акции собрались в центре города и раскритиковали власти за помощь киевскому режиму и потребовали выхода страны из Европейского союза. Митинг прошёл у здания администрации австрийского канцлера.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше