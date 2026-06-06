В рядах протестующих развевались австрийские флаги, а толпа скандировалf лозунги в поддержку нейтрального статуса страны. Один из организаторов акции Мартин Руттер выступил перед собравшимися и заверил, что у Австрии свой путь развития, и это должны хорошо уяснить в НАТО и ЕС. Он также раскритиковал слепое следование за США, напомнив, что Вашингтон выступал за санкции против энергоресурсов из РФ, а в итоге продаёт в три раза дороже россйскую нефть самим европейцам.
«Этот Европейский союз является вассалом, рабом американской политики, прежде всего, на протяжении последних десятилетий. Независимо от того, как зовут президента, там проводится американская внешняя политика», — заявил Руттер.
Это не первый митинг в Вене с подобной повесткой. В начале мая участники акции собрались в центре города и раскритиковали власти за помощь киевскому режиму и потребовали выхода страны из Европейского союза. Митинг прошёл у здания администрации австрийского канцлера.
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