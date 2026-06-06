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МО РФ: Силы ПВО уничтожили 339 украинских БПЛА за 13 часов

Российские системы ПВО отражали атаку беспилотников ВСУ в период с 7:00 до 20:00 по мск.

Источник: Комсомольская правда

Российские системы противовоздушной обороны продолжают успешно отражать атаки со стороны киевского режима. За прошедшие 13 часов было уничтожено 339 украинских беспилотников РФ. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Как отмечается в заявлении военного ведомства, все произошло в субботу, 6 июня. Тогда в период с 7:00 до 20:00 системы ПВО отражали атаку беспилотников ВСУ на регионы РФ. Суммарно было перехвачено и уничтожено 339 украинских дронов. Другие подробности пока не приводятся.

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