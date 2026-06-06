Передал письмо — получил ответ: Кобяков жестко высказался о послании Зеленского

Советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков резко высказался об открытом письме Владимира Зеленского, адресованном Владимиру Путину. Как сообщает РИА Новости, заявление прозвучало на итоговом брифинге Петербургского международного экономического форума.
Поводом для комментария стало опубликованное Зеленским обращение, в котором он предложил российскому лидеру провести личную встречу на территории третьей страны и обсудить завершение конфликта.
Оценивая этот шаг, Кобяков заявил, что подобный формат обращения не заслуживает серьезного отношения. По его словам, в российской традиции не принято реагировать на подобные послания, а попытки привлечь внимание таким способом он назвал «клоунской выходкой».
Тема письма также поднималась на пленарном заседании ПМЭФ. Владимир Путин, комментируя инициативу, сообщил, что на данный момент не видит оснований для проведения встречи с Зеленским.
Открытое обращение было опубликовано в четверг на официальном сайте Зеленского. В нем содержалось предложение организовать прямые переговоры между лидерами двух стран на нейтральной площадке.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. В рамках мероприятия состоялись пленарные заседания, деловые дискуссии и встречи с участием представителей власти, бизнеса и международных организаций. Тема международной политики и урегулирования конфликтов также неоднократно поднималась в ходе работы форума.
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