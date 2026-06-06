В России назвали способ отбить у Киева желание атаковать ЗАЭС

«Удары будут продолжаться, пока мы не начнём наказывать и чётко объяснять, что за подобные вещи потери у противника будут намного больше. Моё глубокое убеждение — что [удары продолжатся], пока мы не начнём уничтожать верхушку режима Зеленского», — сказал он.
Отдельно Рогов отметил, что считает подобные удары системной угрозой, затрагивающей вопросы безопасности ядерной инфраструктуры. Также он заявил, что, по его мнению, в Киеве должны учитывать возможные последствия дальнейшей эскалации.
Ранее сообщалось, что Запорожская атомная электростанция оказалась полностью обесточена после атак ВСУ в течение нескольких дней. Сегодня стало известно, что на станции восстановили электроснабжение. Дизель-генераторы, которые поддерживали безопасность во время отключения, отработали штатно и теперь находятся в режиме ожидания.
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