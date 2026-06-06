Собянин сообщил о еще двух сбитых на подлете к Москве дронах

Силы ПВО Минобороны сбили еще два БПЛА на подлете к Москве, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в «Максе».
«Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.
Это были 13-й и 14-й беспилотник, летевший в сторону столицы с начала суток.
О первом сбитом беспилотнике за эти сутки Собянин в своем канале сообщил в.
2:09 мск. Последний раз он отчитался об отражении атаки в 18:23, когда был сбит один дрон.
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