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Собянин сообщил о еще двух сбитых на подлете к Москве дронах

Силы ПВО Минобороны сбили еще два БПЛА на подлете к Москве, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в «Максе».

Источник: РБК

Силы ПВО Минобороны сбили еще два БПЛА на подлете к Москве, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в «Максе».

«Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.

Это были 13-й и 14-й беспилотник, летевший в сторону столицы с начала суток.

О первом сбитом беспилотнике за эти сутки Собянин в своем канале сообщил в.

2:09 мск. Последний раз он отчитался об отражении атаки в 18:23, когда был сбит один дрон.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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