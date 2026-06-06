Силы ПВО за 13 часов сбили 339 дронов ВСУ над регионами России и Черным морем

Дежурные средства ПВО за 13 часов перехватили и уничтожили 339 беспилотников ВСУ, пытавшихся атаковать цели на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Украинские дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской и Смоленской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
Уничтожение воздушных целей велось с 07:00 мск до 20:00 мск.
Все сбитые БПЛА относились к самолетному типу.
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