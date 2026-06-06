Junge Welt усомнилась в мирных целях письма Зеленского Путину

Письмо Зеленского было опубликовано на его официальном сайте вечером в четверг. В обращении содержалась резкая критика в адрес Владимира Путина, однако в заключительной части предлагалось провести прямую встречу на нейтральной площадке. В качестве возможных мест назывались Швейцария, Турция и страны Ближнего Востока. Кроме того, Зеленский заявил о необходимости участия в переговорном процессе как Европы, так и Соединенных Штатов.