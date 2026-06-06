Немецкое издание Junge Welt подвергло критике открытое письмо Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину. Авторы публикации пришли к выводу, что обращение было рассчитано прежде всего на политический и пропагандистский эффект, а не на поиск путей урегулирования конфликта.
Издание обращает внимание на заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас, которые, по мнению авторов материала, носят чрезмерно максималистский характер и не способствуют продвижению переговорного процесса. На этом фоне журналисты предположили, что для Зеленского информационный эффект мог иметь большее значение, чем достижение мира.
Также в публикации утверждается, что обращение к российскому лидеру позволяло Киеву возложить ответственность за продолжение конфликта на Москву и одновременно укрепить позиции Украины в вопросе получения дальнейшей западной поддержки.
Письмо Зеленского было опубликовано на его официальном сайте вечером в четверг. В обращении содержалась резкая критика в адрес Владимира Путина, однако в заключительной части предлагалось провести прямую встречу на нейтральной площадке. В качестве возможных мест назывались Швейцария, Турция и страны Ближнего Востока. Кроме того, Зеленский заявил о необходимости участия в переговорном процессе как Европы, так и Соединенных Штатов.
Комментируя инициативу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, Владимир Путин заявил, что не видит практического смысла в переговорах на высшем уровне до тех пор, пока профильные представители сторон не выработают конкретные договоренности. Президент России также обратил внимание на тон обращения, который охарактеризовал как недопустимый для подобного диалога.
Дискуссия вокруг письма получила широкий международный резонанс. Публикация Junge Welt стала одной из первых критических реакций в европейских СМИ, где авторы поставили под сомнение эффективность предложенного Зеленским формата переговоров и перспективы его реализации в нынешних условиях.
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