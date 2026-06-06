На пленарном заседании ПМЭФ политик лично обратилась к российскому лидеру. Она подчеркнула, что румынский народ не поддерживает Украину в текущем конфликте. По её словам, граждане Румынии не испытывают враждебности к России и хотят мира с РФ. Шошоакэ также заявила, что румынское общество выступает против оказания помощи Украине. Люди не хотят направлять Киеву финансовую или военную поддержку. Депутат добавила, что реальное управление страной осуществляет Брюссель, а не избранные представители румынского народа.