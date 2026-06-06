Странствовавшая по Мексике россиянка Мария Таякина вылетела на родину

Напомним, ранее KP.RU сообщал, что Таякину разыскали после обращения ее матери в 2024 году. Тогда россиянку нашли в городе Сан-Хосе-дель-Кабо, но она не имела постоянного жилья и сначала отказалась возвращаться домой. Позднее девушку поместили в реабилитационный центр, где ее убедили согласиться на возвращение к матери и сыну.