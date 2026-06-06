Дрозденко заявил об отсутствии ограничений на въезд в Большую Ижору

В поселке Большая Ижора Ломоносовского района нет ограничений движения транспорта, превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено. Об этом губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в телеграм-канале.
«Леноблэкомилицией в Большую Ижору направлена мобильная лаборатория и проведен забор проб атмосферного воздуха: превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено», — написал Дрозденко.
Он уточнил, что въезд в поселок остается свободным.
В ночь на 6 июня Санкт-Петербург и Ленобласть второй раз за неделю подверглись массированной атаке беспилотников, над регионами сбили 144 дрона. Как сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, в городе пострадали три человека.
Еще четыре человека, в том числе ребенок, получили ранения при атаке на объект Минобороны в Большой Ижоре, там начался пожар. Возгорание потушили днем 6 июня.
Из охранной зоны эвакуировали более 600 человек, из них 390 отправились в пункты временного размещения. Вечером 6 июня режим охранной зоны сняли, а эвакуированные смогли вернуться домой. При этом Дрозденко призвал воздержаться от поездок в район Большой Ижоры в течение нескольких дней. Он уточнил, что в поселке продолжают действовать ряд ограничений.
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