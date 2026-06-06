Дрозденко заявил об отсутствии ограничений на въезд в Большую Ижору

Из охранной зоны эвакуировали более 600 человек, из них 390 отправились в пункты временного размещения. Вечером 6 июня режим охранной зоны сняли, а эвакуированные смогли вернуться домой. При этом Дрозденко призвал воздержаться от поездок в район Большой Ижоры в течение нескольких дней. Он уточнил, что в поселке продолжают действовать ряд ограничений.