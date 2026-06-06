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В Финляндии заявили о готовности сбивать залетевшие украинские дроны

Министр обороны страны заявил, что, поскольку вблизи финской границы находятся стратегические объекты России, инциденты с украинскими дронами в воздушном пространстве Финляндии могут повториться.

Источник: РБК

Финляндия всегда должна быть готова сбивать ошибочно залетевшие в ее воздушное пространство беспилотники, заявил министр обороны страны Антти Хяккянен, передает ERR.

По его словам, поскольку вблизи с финской границей расположены российские стратегические объекты, можно ожидать, что Украина продолжит атаки, а это значит, что исключать попадание дронов в воздушное пространство Финляндии нельзя.

«Мы готовимся прежде всего к тому, что если по какой-либо причине один из дронов из роя, запущенного из Украины, собьется с курса, то такие беспилотники, оказавшиеся в нашем воздушном пространстве, можно было бы безопасно нейтрализовать с применением военной силы», — сказал Хяккянен.

Он также отметил, что Финляндия должна быть готова к тому, чтобы в подобной ситуации в воздушном пространстве не находились гражданские самолеты или иные гражданские воздушные суда.

1 июня Helsingin Sanomat (HS) со ссылкой на источники сообщила, что Украина по ошибке запустила беспилотники со взрывчаткой в сторону Финляндии. При этом об угрозе БПЛА Хельсинки предупредил сам Киев.

В начале мая премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о недопустимости нарушения украинскими беспилотниками финского воздушного пространства. Позднее Финляндия и страны Балтии усилили контроль за дронами, залетающими на их территорию.

Помимо этого, Финляндия провела несколько военных учений у российских границ. Целью маневров были оценка подготовки резервистов и отработка навыков военнослужащих всех родов войск, включая сценарии по отражению атак дронов.

В апреле помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что сопредельные государства стали соучастниками ударов украинских беспилотников по российским портам в Балтийском море. Таким образом он ответил на вопрос об атаках дронов на порты в Приморске и Усть-Луге.

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