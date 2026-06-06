Над Россией с утра сбили более 300 дронов

Средства ПВО уничтожили 339 украинских дронов в период с 7:00 до 20:00 мск 6 июня, сообщает пресс-служба Минобороны.
Дроны сбили над территориями Московского региона, Ростовской, Орловской, Смоленской, Курской, Рязанской, Брянской, Ленинградской, Калужской, Псковской, Новгородской, Белгородской областей, а также над Крымом и акваторией Черного моря.
Мэр Москвы Сергей Собянин 6 июня с начала суток неоднократно сообщал о перехвате беспилотников, летевших на столицу. В последний раз об уничтожении двух беспилотников он написал в 20:54 мск в телеграм-канале. С начала суток на подлете к Москве были сбиты 14 дронов.
Об отражении атаки дронов и ее последствиях сообщал вечером 6 июня также губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, при отражении атаки на город пострадали два человека. Этот налет стал третьим с начала суток. Ранее воздушная тревога действовала в периоды с 6:48 по 7:26 мск и с 10:43 по 12:23 мск.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что днем силы ПВО перехватили над регионом 18 беспилотников.
Всего за минувшую ночь средства ПВО перехватили 376 дронов. Беспилотники перехватили в том числе на территории Абхазии.
Наиболее число беспилотников ночью и утром 6 июня сбили в небе над Ленинградской областью: глава региона Александр Дрозденко сообщил о перехвате 144 дронов в ходе «беспрецедентной атаки». Отбой воздушной опасности был объявлен около 10:00 6 июня. Как сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, в городе пострадали три человека.
Еще четыре человека, в том числе ребенок, получили ранения при атаке на объект Минобороны в Большой Ижоре, там начался пожар. Возгорание потушили днем 6 июня.
Из охранной зоны эвакуировали более 600 человек, из них 390 отправились в пункты временного размещения. Вечером 6 июня режим охранной зоны сняли, а эвакуированные смогли вернуться домой. При этом Дрозденко призвал воздержаться от поездок в район Большой Ижоры в течение нескольких дней. Он уточнил, что в поселке продолжают действовать ряд ограничений. По словам Дрозденко, в поселке Большая Ижора ограничения движения транспорта отсутствуют, превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено.
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