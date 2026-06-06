Над Россией с утра сбили более 300 дронов

Об отражении атаки дронов и ее последствиях сообщал вечером 6 июня также губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, при отражении атаки на город пострадали два человека. Этот налет стал третьим с начала суток. Ранее воздушная тревога действовала в периоды с 6:48 по 7:26 мск и с 10:43 по 12:23 мск.