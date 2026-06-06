Три дня назад Германия проиграла голосование и не стала новым непостоянным членом Совета безопасности ООН. В Берлине уже обвинили в этом Россию, заявив, что та не хочет видеть в Совбезе сторонников Украины. В Москве же назвали итоги голосования «ударом под дых» для ФРГ и предположили, что такой результат связан с деятельностью экс-главы германского МИД Анналены Бербок.