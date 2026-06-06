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ООН призвали приехать в Старобельск: МИД отверг заявления о нехватке данных

Российский МИД подверг критике позицию Секретариата ООН относительно атаки на колледж в Старобельске.

Российский МИД подверг критике позицию Секретариата ООН относительно атаки на колледж в Старобельске. Как сообщили в ведомстве, заявления о невозможности проверить обстоятельства произошедшего из-за отсутствия доступа к месту инцидента не соответствуют действительности.

Этот вопрос обсуждался на встрече заместителя министра иностранных дел России Александра Алимова с директором Информационного центра ООН в Москве Владимиром Кузнецовым. По данным МИД, российская сторона заявила о готовности организовать визит представителей Всемирной организации в Старобельск для ознакомления с последствиями удара.

В ведомстве напомнили, что ранее город уже посещала делегация Международного комитета Красного Креста. В связи с этим аргумент о невозможности доступа к месту трагедии в Москве считают необоснованным.

Во время встречи Алимов передал материалы, касающиеся инцидента, и попросил направить их генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, а также специальному представителю организации по вопросам детей и вооруженных конфликтов. В российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что эта информация будет учтена в ходе дальнейшей проверки обстоятельств произошедшего.

Кроме того, Москва рассчитывает на публичную реакцию со стороны руководства ООН и профильных международных структур в связи с произошедшим.

По данным российских властей, в ночь на 22 мая беспилотники атаковали общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Сообщалось о 21 погибшем и более чем 40 пострадавших. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.

После трагедии президент России Владимир Путин заявил, что произошедшее не было случайностью, и поручил подготовить предложения по ответным мерам. Впоследствии, как сообщалось, российские военные нанесли удары по объектам, связанным с военным руководством Украины.

В МИД подчеркнули, что вопрос расследования инцидента остается на контроле российских властей. Ведомство настаивает на проведении полноценной международной оценки произошедшего и считает важным участие профильных структур ООН в установлении всех обстоятельств атаки.

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