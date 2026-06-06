ООН призвали приехать в Старобельск: МИД отверг заявления о нехватке данных

Во время встречи Алимов передал материалы, касающиеся инцидента, и попросил направить их генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, а также специальному представителю организации по вопросам детей и вооруженных конфликтов. В российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что эта информация будет учтена в ходе дальнейшей проверки обстоятельств произошедшего.