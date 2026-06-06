«Полные лодки мигрантов»: Министр войны США заявил о наплыве опасных идеологий в Европе

«К сожалению, сегодня другие европейские берега подвергаются натиску со стороны иных опасных идеологий. В Испанию, Италию, Грецию и Болгарию прибывают лодки и люди», — сказал Хегсет, имея в виду нелегальную миграцию.
Он также отметил, что США поддерживают союзников и ждут от них готовности прийти на помощь в ответ.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон стремится сделать Европу более независимой, отзывая своих солдат с военных баз, расположенных там. Он отметил, что Штаты больше не будут играть роль мирового полицейского.
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