«Русофобия»: обозреватели назвали причину успеха премьера Дании

Авторы также обращают внимание на ситуацию внутри датской политики. По их данным, среди крупных партий страны отсутствуют влиятельные силы, выступающие за нормализацию отношений с Россией. В новое правительство вошли четыре политические партии, которые, как отмечается в публикации, придерживаются схожих взглядов по этому вопросу.