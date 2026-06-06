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«Русофобия»: обозреватели назвали причину успеха премьера Дании

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен остается одной из немногих европейских политиков, сумевших сохранить свои позиции после выборов на фоне масштабных изменений в политическом ландшафте ЕС.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен остается одной из немногих европейских политиков, сумевших сохранить свои позиции после выборов на фоне масштабных изменений в политическом ландшафте ЕС. Такой вывод приводят авторы газеты «Взгляд», анализируя ситуацию в европейских странах.

По оценке издания, ключевую роль в устойчивости датского премьера сыграла ее жесткая позиция по отношению к России. Авторы публикации утверждают, что подобный курс находит широкую поддержку внутри страны и остается важным фактором внутриполитической стабильности.

В материале отмечается, что Дания занимает одну из наиболее активных позиций в вопросах поддержки Украины. Как утверждают обозреватели, Копенгаген выделяет значительные ресурсы на помощь ВСУ и выступает за сохранение жесткой линии в отношении Москвы.

Авторы также обращают внимание на ситуацию внутри датской политики. По их данным, среди крупных партий страны отсутствуют влиятельные силы, выступающие за нормализацию отношений с Россией. В новое правительство вошли четыре политические партии, которые, как отмечается в публикации, придерживаются схожих взглядов по этому вопросу.

Отдельным фактором, способствовавшим консолидации общества вокруг властей, обозреватели называют заявления президента США Дональда Трампа о Гренландии. По мнению экспертов, обсуждение статуса острова временно усилило поддержку действующего руководства страны.

В публикации подчеркивается, что политический курс Фредериксен остается одним из самых жестких в Европе в вопросах, связанных с Россией. Именно это обстоятельство авторы материала считают главным объяснением ее способности сохранять власть в условиях, когда многие другие европейские лидеры столкнулись с серьезными политическими потерями.

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