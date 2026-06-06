«Произошел сдвиг». На Западе запаниковали из-за предупреждения Путина

«Путин отразил изменения, которые сейчас происходят в российской политике. Президент России заявил, что согласен с оценкой о том, что ЕС трансформируется во враждебный для Москвы военно-политический союз. Однако он также подчеркнул, что Россия никогда не оспаривала право любого государства интегрироваться в европейские экономические структуры. Некоторые истолковали эти слова как сигнал того, что Путин по-прежнему придерживается прежней позиции, согласно которой Украина может вступить в Европейский союз, и Россия не станет этому препятствовать. Мне же кажется, что Путин дает понять: в политике по этому вопросу действительно произошел сдвиг», — заявил аналитик в эфире YouTube-канала.