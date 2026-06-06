Пентагон обеспокоен активностью Израиля в слежке за переговорами с Ираном

Ранее телеканал NBC информировал со ссылкой на источники, что в Пентагоне выражают обеспокоенность в связи с усилением разведывательной деятельности Израиля против Соединенных Штатов.
В публикации сказано, что стороны «давно знали и терпели, что каждая сторона шпионит за другой». Однако, по мнению американских чиновников, активизация усилий Израиля по изучению позиции Вашингтона в переговорах с Ираном перешла черту.
Как уточняется в докладах американских разведструктур, Израиль осуществляет прослушивание телефонных переговоров, в том числе спецпосланника президента Стива Уиткоффа и заместителя главы Пентагона по политическим вопросам Элбриджа Колби. Один из неназванных высокопоставленных чиновников назвал интенсивность израильского шпионажа за американскими госслужащими «неадекватной».
В еще одном аналогичном докладе, на который ссылается издание, сообщается, что уровень контрразведывательной угрозы со стороны Израиля в последнее время повысился до высшего уровня.