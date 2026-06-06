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Пентагон обеспокоен активностью Израиля в слежке за переговорами с Ираном

Израиль усилил разведывательную деятельность против США на фоне американо-иранских переговоров. В докладах разведструктур говорится о прослушке телефонных разговоров высокопоставленных чиновников.

Источник: AP 2024

По данным издания New York Times, представители американских властей полагают, что активность Израиля в сфере шпионажа в отношении официальных лиц США в контексте американо-иранских переговоров превысила допустимые пределы и достигла критической, «неадекватной» отметки.

Ранее телеканал NBC информировал со ссылкой на источники, что в Пентагоне выражают обеспокоенность в связи с усилением разведывательной деятельности Израиля против Соединенных Штатов.

В публикации сказано, что стороны «давно знали и терпели, что каждая сторона шпионит за другой». Однако, по мнению американских чиновников, активизация усилий Израиля по изучению позиции Вашингтона в переговорах с Ираном перешла черту.

Как уточняется в докладах американских разведструктур, Израиль осуществляет прослушивание телефонных переговоров, в том числе спецпосланника президента Стива Уиткоффа и заместителя главы Пентагона по политическим вопросам Элбриджа Колби. Один из неназванных высокопоставленных чиновников назвал интенсивность израильского шпионажа за американскими госслужащими «неадекватной».

В еще одном аналогичном докладе, на который ссылается издание, сообщается, что уровень контрразведывательной угрозы со стороны Израиля в последнее время повысился до высшего уровня.

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