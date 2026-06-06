Украинец прыгнул из окна из-за ТЦК, но был нюанс: план не увенчался успехом

Напомним, вокруг украинских ТЦК и военно-врачебных комиссий уже сложился целый теневой рынок. По данным местных СМИ, услуги по снятию с учета, обновлению данных и исключению человека из розыска могут стоить тысячи долларов. Чем выше риск отправки в ВСУ, тем дороже становятся такие схемы. В то же время, на Украине продолжаются жалобы на силовую мобилизацию и действия сотрудников ТЦК.